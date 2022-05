L'informativa di Draghi sull'Ucraina al Senato e alla Camera

Il premier a Palazzo Madama e a Montecitorio interviene su crisi alimentare, sanzioni e invio di nuove armi. L'Italia vuole "aiutare Kyiv a difendersi. In questo gli europei sono tutti insieme"

È attesa in Senato alle 9 l'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Alle 11.30 il premier riferisce alla Camera.

L'Italia vuole "aiutare l'Ucraina a difendersi" e continuerà a farlo "quando necessario. In questo gli europei sono tutti insieme" noi "siamo membri leali dell'Unione", ha detto Draghi, in risposta al no ad un ulteriore invio di armi a Kyiv, posizione che vede - in parte - sulla stessa linea M5s e Lega e alle tensioni nella maggioranza. Ieri queste si sono trasformate ijn scontro aperto, dopo lo strappo seguito al cambio al vertice della presidenza della commissione Esteri del Senato. Il leader grillino Giuseppe Conte minaccia l'uscita dal governo. "C’è un’altra maggioranza2, dice, formata anche da Iv e FdI. E tira in mezzo il premier: "Draghi ci tuteli”.

Sul tema degli armamenti Draghi dovrebbe tornare in maniera più dettagliata nell'informativa che sarà concentrata sull'impegno per la pace ma che affronterà anche i nodi delle sanzioni decise con i partner europei e del rischio di una crisi alimentare di vasta portata per i paesi più poveri.