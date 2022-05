Notarella su Amato che vorrebbe due donne al posto di Putin e Zelensky

Nel paese che non ha mai avuto capi di governo o di stato di sesso femminile, la questione di genere si fa anche paravento per nascondere l'ambiguità sulla guerra in Ucraina

Intervenuto in un incontro pubblico a Roma, il presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, ha detto: “Quello che sta accadendo con il conflitto russo-ucraino è pura follia. Sono convinto che se ci fossero più capi di governo donne una follia come questa non la vedremmo”. La prima cosa da dire è che la definizione di conflitto “russo-ucraino”, come se l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia fosse la guerra franco-prussiana del 1870, ovvero lo scontro tra due grandi potenze paritarie che si contendono il dominio dell’Europa, è già abbastanza strana. E forse rivelatrice del pensiero di Amato, visto che Russia e Ucraina – ovviamente – uguali non lo sono né dal punto di vista militare né sotto il profilo delle responsabilità. Ma andiamo oltre le definizioni, seppur, dicevamo, rivelatrici di una certa interpretazione del fatto.