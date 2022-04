Chi ripete vecchi slogan anti-Usa “è un avversario”, dice il deputato pd Claudio Mancini

La piazza del 25 aprile, la partecipazione, le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma anche le bandiere americane fischiate, gli striscioni anti-Nato e le contestazioni alla Brigata ebraica e al segretario del Pd Enrico Letta. Sembra che ci sia a sinistra una sotto-piazza antistorica, che procede con il volto girato all’indietro di venti, trenta, quarant’anni. “Sembra di sentire quelli che durante i cortei, negli anni del liceo, qualsiasi fosse la ragione del manifestare, gridavano ‘fuori l’Italia dalla Nato’ e poi ci tiravano qualche sampietrino”, dice il deputato pd Claudio Mancini, che in più di cinquant’anni anni di vita e oltre trenta di militanza politica di piazze ne ha viste tante. “Se tu vai alla manifestazione del 25 aprile con striscioni anti-americani o non conosci la storia o sei in malafede”, continua Mancini, il cui nonno, membro della Brigata Garibaldi, ha combattuto da partigiano con azioni di sabotaggio per aiutare lo sbarco Usa ad Anzio, motivo per cui dopo la guerra è stato anche insignito di una speciale onorificenza. “Basta andare al cimitero americano di Nettuno per rendersi conto del tributo pagato dagli americani per noi. E quindi il 25 aprile non si può scendere in piazza contro chi ti ha aiutato a liberarti del nazifascismo”.

