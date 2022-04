Il caso Le Pen, Conte e il Pd. Ragioni per separarsi dal M5s

Punto di riferimento, punto di smarrimento, punto di non ritorno. I populismi, quando c'è da difendere la democrazia liberale, non sanno mai presentare una posizione netta. L'alleanza della sinistra con il grillismo alla sbarra

Né né. Né con Macron né con Le Pen. Né con Biden né contro Biden. Né con Draghi né contro Draghi. Né con le armi né contro le armi. Né con il gas russo né contro il gas russo. Né con i termovalorizzatori né contro i termovalorizzatori. E poi molto altro. Nel giro di pochi mesi, il punto di riferimento fortissimo di tutte le forze progressiste, come fu definito Giuseppe Conte dall’ex segretario Nicola Zingaretti il 20 dicembre 2019 in una storica intervista al Corriere della Sera, è diventato, per le forze progressiste, il punto di smarrimento fortissimo, per tutti coloro che in passato avevano scommesso su un progetto politico che grazie al cielo oggi sta facendo i conti con la realtà.