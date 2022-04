Partigiani contro. Il presidente della Fiap Aniasi critica l'Anpi

“Per la prima volta non ci saremo il 25 aprile a Porta San Paolo, perché si rischia che non ci sia una manifestazione che ricordi la Liberazione da un occupante ma una manifestazione genericamente per la pace e anti occidentale. Saremo invece a Milano, perché tutto nasce in un contesto diverso, con un messaggio di un’esponente ucraina”. A parlare è Luca Aniasi, presidente della Fiap (Federazione italiana associazioni partigiane), l’associazione fondata da Ferruccio Parri nel 1949 – forse non a caso nell’anno in cui viene firmato il Patto atlantico – “in avversione a qualsiasi forma di autoritarismo, per distinguersi dall’Anpi che aveva una connotazione fortemente vicina alla Russia sovietica”. Ed è proprio l’Anpi il problema, con le dichiarazioni filorusse del presidente Pagliarulo e l’opposizione all’invio di armi. La Fiap, come pure i partigiani cattolici dell’Anpc, si è nettamente schierata dalla parte dell’Ucraina e a favore del sostegno militare occidentale. “La Storia ha insegnato che non si evita un conflitto mondiale con l’appeasement – ha detto la Fiap all’inizio dell’invasione – e che deve essere messo in campo quello che serve affinché sia chiaro che ci sono limiti che nessuno Stato può superare”. Aniasi è stato anche invitato al congresso dell’Anpi e lì ha espresso chiaramente il suo disaccordo rispetto alla posizione della principale associazione dei partigiani: “Ai compagni e agli amici si parla chiaro – ha detto – non abbiamo condiviso né fino in fondo capito la posizione dell’Anpi sul conflitto. Non abbiamo condiviso l’analisi delle sue cause. L’azione di Putin è stata provocata semplicemente dal fatto che i popoli vogliono la libertà”. Parole in netto disaccordo rispetto alla posizione dell’Anpi, secondo cui, l’azione di Putin è sì da condannare, ma è comunque una reazione alle “ingerenze” degli Usa in Ucraina e alle “minacce” della Nato alla Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE