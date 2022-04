Parla Tajani: "Non faremo cadere Draghi sul catasto. Il sabotatore è Conte"

"Siamo a favore della riforma. L'accordo con Draghi è possibile. Non siamo né la gamba di sinistra né della Lega. In Francia non voterei Le Pen". Intervista a Tajani nel giorno dell'incontro Lega-Fi con il premier

Roma. Stanno insieme ma non sono uguali. La pensano alla stessa maniera ma sono di diverse maniere. Oggi Matteo Salvini e Antonio Tajani saranno ricevuti da Mario Draghi. Questo è Tajani, il coordinatore nazionale di Forza Italia: “Aderire al governo non significa diventare di sinistra. Aderire al governo Draghi non ci impedisce di dire la nostra. Dire che sul catasto il governo sta sbagliando non equivale a farlo cadere. Non accettare una parte della riforma del catasto non significa che Forza Italia si oppone alla riforma”.