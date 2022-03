FdI è con Draghi sulle spese militari (dall'opposizione). Parla Ignazio La Russa

Spese militari: il tema crea divisioni nella maggioranza, ma è dall’opposizione che due giorni fa è arrivato, in Senato, l’ordine del giorno che porta al governo il supporto che sembra mancare sia dal lato M5s (Giuseppe Conte ha definito “inaccettabili” altri investimenti sulle armi) sia dal lato di una Lega titubante (Matteo Salvini ha detto che rispetto alle armi lui “vota pace”). E insomma Giorgia Meloni, senza troppo dichiarare, ha agito per mano di Isabella Rauti, vice-capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato. Rauti ha infatti depositato un odg al decreto Ucraina che impegna il governo (come quello votato quasi all’unanimità alla Camera) ad aumentare le spese militari fino al 2 per cento del Pil, richiamandosi alle parole del premier Mario Draghi rispetto all’adeguamento agli impegni assunti in sede Nato tempo fa. E “l’obiettivo 2 per cento” svela le divisioni interne alla maggioranza ma anche quelle interne al centrodestra, un centrodestra che appare reticente, rispetto al passato, anche soltanto a parlare di guerra.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE