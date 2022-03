"Per fermare Putin ci servono armi. E fermare Putin serve anche all'Ue"

"Bene”, dice. Poi ha come un ripensamento, sospira. “Per quanto sia possibile stare bene in questa situazione”. Quella di Mykyta Poturaiev, di situazione, è grosso modo questa: “Sono a 800 chilometri di distanza dalla mia famiglia, da mia moglie e i miei figli, che sono a Kyiv, nella Kyiv assediata dall’esercito russo”. Lui invece da qualche giorno non è più in Ucraina. “In qualità di capo delegazione del Parlamento presso l’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, sono stato trasferito nella nostra ambasciata a Varsavia, su richiesta del ministero degli Esteri”. Risponde al telefono di buon mattino. L’appuntamento era per la sera prima, poi all’ultimo momento si è dovuto rimandare: “Gli imprevisti sono continui, non c’è un attimo di sosta”. E’ una specie di ambasciatore aggiunto, Poturaiev. Nato a Dnipro 52 anni fa, eletto nel 2019 al Parlamento con lo stesso partito del presidente Zelensky, ora è a Varsavia a coordinare l’arrivo in patria, attraverso la Polonia, degli aiuti: “Umanitari e non solo”, spiega. E su quel not only, si percepisce l’ansia di specificare meglio. “Incontrando vari rappresentanti dei parlamenti europei, ho percepito una sorta di errore diffuso nello stabilire il rapporto tra cause e conseguenze. La crisi umanitaria, in Ucraina, è determinata da un’invasione armata. E per fermare l’invasione, e dunque l’emergenza, ci servono armi”. Ne sono arrivate, però. “Ne servono altre, soprattutto per disinnescare l’offensiva aerea di Mosca”.

