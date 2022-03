Draghi: "L'emergenza non può fermare il governo". A Versailles si riscrive l'Europa

Un passato in Parlamento, specialista dell'informatica e appassionato di montagna, il primo cittadino di Przemysl è in prima fila nel coordinare l'accoglienza degli ucraini. È stato eletto nel 2018 con Kukiz 15, organizzazione di stampo patriottico e nazionalista, a tratti anti Ue e contro i partiti, in passato alleata del M5s