Caso Petrocelli. Il pasticciaccio del presidente di commissione Esteri filo-russo (oggi si decide)

Il senatore M5s ha votato no alla risoluzione sulla guerra in Ucraina e nonostante l'ambigua posizione e le richieste del Parlamento, non si è dimesso, Toccherà all'ufficio di presidenza affrontare il suo caso. L'ipotesi di un boicottaggio bipartisan contro il grillino

Da presidente della Commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, senatore a Cinque Stelle, ha votato “no” alla risoluzione del governo sulla guerra in Ucraina, in difformità rispetto alla indicazioni del partito (dove pure fiorivano altri sotterranei distinguo). Non è certo una posizione inaspettata, la sua. Ma il punto è: che fare, in un momento in cui le equidistanze svelano tutta la loro natura ambigua davanti alle immagini che giungono dal fronte? Oggi intanto l’Ufficio di presidenza della commissione dovrà affrontare il caso, visto che il senatore Petrocelli non si è finora dimesso dal ruolo apicale e visto che i regolamenti parlamentari non permettono di sfiduciarlo.