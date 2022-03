Mattarella si è tagliato lo stipendio (di nuovo). Anche meno sobrietà Presidente

Ha rinunciato all’adeguamento Istat del suo assegno personale, ha rinunciato al vitalizio da parlamentare, e infine ieri si è anche tagliato lo stipendio. Di quasi un quarto, circa sessantamila euro. Per la seconda volta. Già in passato c’era parso che Sergio Mattarella brillasse, e allo stesso tempo pasticciasse, con la magia un po’ demagogica della sobrietà. Nel 2019 fu fotografato a Firenze all’interno di un comune tram di linea, insomma alla Roberto Fico prima maniera, quando ancora il presidente grillino della Camera non aveva scoperto la mastodontica Jeep con i finestrini oscurati. Poi, a marzo del 2021, come tutti ricordano, il presidente della Repubblica andò allo Spallanzani per farsi vaccinare. S’era messo in fila come tutti gli altri anziani, gli ottuagenari nati nel suo stesso mese che lo acclamarono: “Uno come noi”. Si sarebbe potuto vaccinare prima, il capo dello stato, per tutelare se stesso e la sua funzione, ma aveva deciso di aspettare due mesi.

