Castagnetti: "Per Mattarella è stato un sacrificio. Ha temuto il crollo del sistema"

Dunque Sergio Mattarella dissimulava? “Sono testimone di quanto fosse profonda e sincera la sua decisione originaria. Voleva vivere una fase più familiare e serena. Mattarella non mentiva”. E invece dicono che ci fosse della sapienza nei suoi traslochi e che inseguisse il bis. “E l’hanno cominciata a chiamare ambizione. Alcuni addirittura strategia. Come se un uomo di 80 anni, un uomo come lui, avesse qualcosa da chiedere o da attendersi, ancora, dalla rielezione. Hanno provato a imbrattarlo con la malizia”. E Pierluigi Castagnetti che, come i veri amici, ogni volta che ne parla, sente di perdere una tessera dell’altro, di rivelare qualcosa di troppo caro per essere condiviso, dice che “spesso si sottovaluta il sacrificio degli affetti”.

