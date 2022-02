Letta frusta Salvini (e non solo): "Basta con le ambiguità sulla Russia". E spera in una mossa di Draghi

Il segretario del Pd, dopo una giornata di baruffe parlamentari, mostra preoccupazione: "Ho sentito un dibattito che sarà piaciuto a Putin". I dem rischiano di essere gli unici a sostenere la via delle sanzioni. E anche Conte si sfila. Il M5s nella palude del Mes: "Dovremo dire di sì, e tutti ci rideranno dietro", urla il grillino Buffagni. La prudenza del premier sul dossier ucraino

Esce dall’Aula e scuote il capo. Vorrebbe forse offrire una battuta, ma il tono severo tradisce una cupezza che è preoccupazione: “Ho ascoltato un dibattito che sarà piaciuto a Putin”. Enrico Letta non ci sta: le furbizie di Matteo Salvini sulla crisi russa non può accettarle. E nell’ostentare questo fastidio, da parte del leader del Pd c’è anche un ammiccare a Mario Draghi, un attendersi che da lui arrivi un richiamo all’ordine. E però, per strana coincidenza d’accidenti, la giornata della baruffa parlamentare sull’Ucraina è pure quella della distensione tra il premier e il capo della Lega. Che se la ride: “Bye bye stato d’emergenza”.