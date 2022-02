La rivolta dei sindaci Pd contro il Pd

Intervistato da Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), chiede con decisione una modifica della legge Severino. “Siamo l’unica istituzione sottoposta a questo particolarissimo regime. Prima di arrivare a sentenza definitiva, anche per reati minori, siamo sospesi per 18 mesi – dice – E poi, nel 95 per cento dei casi, assolti nei gradi successivi”. Interrogato sulla scelta del segretario del Pd, cioè del suo partito, di difendere la legge Severino ora sottoposta a referendum, Decaro spiega che “i sindaci di tutti i partiti lo avevano già chiesto più volte, da anni, soprattutto nell’ultima assemblea Anci, di cambiarla”. L’intervistatrice non sembra voler chiarire che Decaro è favorevole al referendum, ma il sindaco insiste: “Noi chiediamo una modifica. Che sia per scelta degli elettori o per iniziativa del Parlamento più volte sollecitato, va bene”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE