Fuortes litiga con il Pd e Meloni si allarga. Viale Mazzini anticipa la politica

Roma. Gli amanti dell’occulto fanno scrutare il loro destino sulle linee di una mano o sui riflessi di una sfera di cristallo. Per prevedere il destino degli equilibri politici però non ci sono medium. In compenso c’è un’impresa. La Rai. L’azienda della radiotelevisione italiana, tra le tante caratteristiche, ne ha una imbattibile: anticipa sempre i tempi della politica italiana. E’ la cartina di tornasole di ogni minimo sommovimento parlamentare, che spesso, molto spesso, anticipa. Dirigenti, manager e giornalisti Rai sono dotati di uno specialissimo olfatto. Sono cani da tartufo del sentiment elettorale e parlamentare. Capaci di sentire con tempismo come cambia l’odore della politica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE