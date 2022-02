Il tip Tap russo di Di Stefano

Avolte fanno quasi tenerezza per come tentano di girare la frittata. Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri del M5s, in un’intervista a Repubblica tenta di spiegare a tutti quelli che volevano il Tap perché il gasdotto del corridoio sud è necessario, proprio lui che voleva bloccarlo perché lo riteneva un crimine. “Abbiamo un problema di dipendenza da poche fonti, per lo più la Russia – dice il grillino – Mosca ha quasi dimezzato i flussi di gas destinati tramite la rotta ucraina e questa minaccia alla nostra sicurezza energetica richiede interventi urgenti”. Ad esempio un aumento dei flussi attraverso il corridoio sud, quello che loro non volevano assolutamente perché comportava l’espianto di qualche ulivo in Salento: “Fortunatamente c’è il Tap – dice il sottosegretario – è grazie al Tap se questo caro bollette è un po’ calmierato”. E grazie al Tap. Ma se avessimo seguito lui e il M5s, ora saremmo ancor più dipendenti da Putin.

