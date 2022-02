Grillo avvisa tutti: "Si fanno le cose per bene". Trattativa con Conte per il voto su Rousseau

Facce scurissime. “No comment”. Avvocati che entrano ed escono. Alcuni corrono per non farsi intervistare. Luigi Di Maio saluta e se ne va con fare da diplomatico consumato. Beppe Grillo è chiuso qui dentro, in una sala del Parco dei Principi. L’ultima trattativa passa dal Grand Hotel dei Parioli con vista Villa Borghese. Già teatro quest’estate della sbornia della Nazionale e soprattutto luogo nostalgico del M5s. Proprio al Parco dei Principi quattro anni fa (era il 4 marzo del 2018) i grillini scoprirono di aver fatto il pieno di voti: 32,7 per cento. Di Maio era il capo politico, Conte un docente universitario a cui era stato promesso di diventare ministro della Pa, Davide Casaleggio si fregava le mani, Grillo vagheggiava la rivoluzione. Ora tutti quei protagonisti si detestano cordialmente e dovrebbero trovare un modo per uscire dalla morsa dell’ordinanza del tribunale di Napoli.

Beppe Grillo torna a Roma animato da propositi non belligeranti: “Non voglio rompere, Conte deve rimanere capo politico, ma vanno fatte le cose a modo, io ho un’età, ragazzi”.

