Potrebbe andare peggio? Sì. Con Fedez presidente

Lo spettacolo del Parlamento nel caos e senza idee per l'elezione del capo dello Stato. Ma, riforme a parte, senza una classe politica credibile, senza più un sistema dei partiti forte, e con un'opinione pubblica a tendenza populista, il "presidente eletto dal popolo" sarebbe anche peggio

Milano. “Non ho un nome preferito per il Quirinale, ma un augurio: che si faccia presto”. Per una volta non è un opinionista da talk e nemmeno un grande elettore. E’ Claudio Baglioni, al Corriere. Perché nel paese di tutti quirinalisti uno vale uno, e la lagna “fate presto” (ma l’unica richiesta seria sarebbe: trattate davvero) con retrogusto populista è sempre dietro l’angolo.