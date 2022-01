Al terzo giorno di voto per il Quirinale, in tv ci si aggrappa al solito teatrino

Schermi in arrampicata sul nulla con una domanda: "Soluzione vicina? Non ne so nulla"

Siamo nel teatro del teatro del teatro, con telefonata di Beppe Grillo a Enrico Mentana nel corso della terza maratona La7 in tre giorni, e con sms successivo tra i due. Ed è la telefonata che si prende la scena, quando il garante del M5s specifica di aver parlato con Giuseppe Conte non di Mario Draghi al Quirinale ma di Mario Draghi al Colle, e di averci parlato in “piena sintonia”. E ci sono i fermo immagine di Mentana con il cellulare all’orecchio con Grillo all’altro capo, e improvvisamente sparisce la voce a intermittenza di Conte (in presa diretta o come remake della sera prima) che da ore viene riproposta in video.