Draghi al Colle, Letta: "Se salta, rischio voto". Ma Conte: "Un danno per l'Italia"

Il segretario del Pd spinge per il premier al Quirinale: "Attenzione, la crisi di sistema è dietro l'angolo". Ma il capo del M5s non ne vuole sentire. Al contrario di Di Maio

Enrico Letta a tarda sera è consapevole di essere l’unico leader di partito che lavora per Mario Draghi al Quirinale. E’ preoccupato. Se l’opzione alternativa non fosse alta e super partes, il segretario del Pd è convinto che “la crisi di sistema sarebbe dietro l’angolo”. Con l’ex banchiere che, dopo aver salutato il Colle, prende armi e bagagli e se ne va anche da Palazzo Chigi. Giuseppe Conte, attivissimo negli incontri ma grande assente fisico nella bolgia, ritiene che l’ipotesi Draghi presidente della Repubblica “sia nociva per l’Italia: linea l’Economist”. Chissà se glielo dice quando si sentono. Ecco, i due leader rossogialli si fanno e disfanno la tela a vicenda. E in mezzo ci sono le rispettive truppe parlamentari. “C’è Di Maio alla buvette”.