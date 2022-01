Il mondo laborioso, vicino alla Lega, ha virato i suoi soldi su Fratelli d'Italia

Il sorpasso del partito di Meloni è sancito anche dalle preferenze finanziarie dei contribuenti: FdI ha superato il Carroccio nei danari raccolti dall’unica forma di finanziamento pubblico rimasta per le casse dei partiti

Fino a che a parlare erano i sondaggi ci si poteva consolare. “Sono dati aleatori, variabilissimi, si vedrà alle elezioni”. Non preoccupavano le percentuali, né tantomeno gli editoriali e le analisi che dichiaravano un cambiamento di egemonia nel centrodestra. Ma quando due giorni fa il Mef ha comunicato gli introiti dei partiti dal 2 per mille sulle dichiarazioni dei redditi 2021, nella Lega più di qualcuno ha cominciato a preoccuparsi. Il sorpasso di Fratelli d’Italia è sancito adesso anche dalle preferenze finanziarie dei contribuenti: il partito di Giorgia Meloni ha superato il Carroccio nei danari raccolti dall’unica forma di finanziamento pubblico rimasta per le casse dei partiti.