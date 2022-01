Draghi incorona Colao al posto di Franco, i partiti approvano le ultime misure

I due vecchi nemici si vedono, parlano di Amato e della Severino. Il leader dem ha fretta di definire un'intesa sul premier, e sente anche Salvini: "Se Lega e Pd chiudono su Draghi, Conte e Berlusconi non potranno opporsi". I timori per la virata a destra del M5s, l'attivismo di Franceschini che spinge i grillini a non cedere all'ex banchiere