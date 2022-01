A una settimana dal voto, nel Palazzo si discute di regali e candidati “da non bruciare”

Colle antiaderente. Il senatore Andrea Causin (Coraggio Italia versante Brugnaro) non si nasconde le difficoltà nell’eventuale candidatura Berlusconi: “Questo parlamento con il voto segreto è ingovernabile, ma bisogna essere leali con il centrodestra e Coraggio Italia vota Berlusconi, se si candida. Però la cosa va verificata e io percepisco che nella Lega e in Fratelli d’Italia è molto probabile che ci siano dei franchi tiratori. Comunque lui non mi ha chiamato, dopodiché non è mica brutto se uno chiede il voto, e se c’è da sentirci o da vederci assolutamente sì, se vuole fare un passaggio personale con me ben venga, e non è neanche vero che regali quadri e gioielli preziosi. Io per esempio a Natale ho avuto un regalo molto simpatico da Berlusconi: una padella antiaderente. La uso perché ho le galline ovaiole e quindi ci posso fare frittate e colazioni straordinarie. E’ stata molto gradita in quanto il cadeux natalizio non deve mai essere imbarazzante. Io invece regalo cassette di radicchio, perché lo produco. Ma vai a Campo de’ Fiori a vedere quanto costa una casetta di radicchio, magari ti arriva a cento euro!”.

