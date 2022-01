Oltre le parole. Perché il vaccino anti Covid è il più obbligatorio di sempre

La discussione sull’obbligo vaccinale è stata viziata sin dall’inizio dalla confusione tra l’esistenza di una legge che formalmente contenesse la parola “obbligo” e la realtà sostanziale del sistema di divieti e sanzioni per i non vaccinati. C’è stato persino chi, come i sindacati, ha operato una sorta di dissociazione tra le due cose invocando l’obbligo vaccinale al posto della “logica sanzionatoria e punitiva” del green pass. Un obbligo senza sanzioni, quindi. L’acme di questa confusione sono le reazioni all’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50: da un lato chi ritiene ridicola la multa da 100 euro perché troppo leggera e una tantum; dall’altro chi arriva a scomodare le leggi razziali e l’apartheid nei confronti dei non vaccinati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE