La sfida alle ambizioni del Pd

La notizia del possibile rientro di Massimo D’Alema nel Partito democratico ha permesso a molti osservatori di prendersi una piccola pausa dal dibattito sul futuro del Quirinale e di dedicare un po’ di attenzione a un tema forse non altrettanto appassionante ma non meno importante che riguarda il destino del partito che dal 2011 a oggi ha governato l’Italia per nove anni sui dieci disponibili. Quel partito, naturalmente, è il Pd, e le notizie del possibile rientro di D’Alema nel Pd, e dello scioglimento di un partito che D’Alema ha autorevolmente contribuito a far morire, come da sua tradizione, sono state commentate negli ultimi giorni per le ragioni sbagliate, ovverosia per l’arroganza, diciamo, con cui l’ex presidente del Consiglio ha motivato il suo riavvicinamento al Pd. È finita una malattia, ha detto spocchiosamente D’Alema riferendosi allo stesso renzismo che D’Alema ha autorevolmente abbandonato solo dopo essere stato preferito a Federica Mogherini nel ruolo di rappresentante della politica estera della Commissione europea nel 2014 (erano i tempi in cui il líder máximo riceveva in regalo da Renzi le magliette della Roma con la scritta “D’Alema” sulle spalle).

