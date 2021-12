La politica intorno al tavolo. L'ultimo invito, quello di Salvini

Tipica espressione del gergo politico e sindacale, è il primo passo di ogni accordo e l’ultima risorsa di ogni trattativa. Che si vada già mangiati oppure no

Matteo Salvini, forse scottato da qualche ironia di troppo sull’apparente insuccesso della sua recente iniziativa diplomatica, assicura che nessuno gli ha dato buca. Lo ha ribadito giovedì in modo chiarissimo: “Io ho invitato i miei colleghi segretari di partito e li inviterò, possibilmente anche prima della fine dell’anno, a incontrarci per parlarne a un tavolo, non sui giornali”.