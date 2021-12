Salvare la democrazia facendo votare i bambini di sei anni non è una follia 

Se al Summit for Democracy partecipano gli stati con l’età media più alta del mondo, come ha notato Federico Fubini sul Corriere, c’è chi azzarda soluzioni drastiche per invertire la tendenza: salvare la democrazia facendo votare i bambini dai sei anni in su. La proposta suona assurda ma va valutata con serietà perché proviene da David Runciman, professore di Scienze politiche a Cambridge, fellow della British Academy e autore dell’acclamato Così finisce la democrazia (in Italia per Bollati Boringhieri), che la argomenta in un longform sul Guardian.

