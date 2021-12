L'arma della pazienza contro le isterie della stagione pandemica

Funziona tutto così, ormai da quasi due anni. Prendi un aereo e devi aspettare: ci sono i controlli, il green pass, la temperatura da misurare, le mani da igienizzare. Vai in una macelleria, vai in un negozio, vai in un panificio e devi aspettare: ci sono i controlli, ovviamente, ci può essere la fila e può capitare che il tuo ingresso sia ritardato a causa del numero eccessivo di persone che si trovano in quel negozio. E poi, ovviamente, entri in contatto con un positivo e, neanche a dirlo, devi aspettare: devi aspettare il risultato del test molecolare, devi aspettare di sapere dalla Asl come muoverti e devi aspettare che trascorrano molto lentamente i giorni della tua quarantena. E poi, ancora: cerchi un muratore e devi aspettare (ah, il bonus facciate); cerchi un falegname e devi aspettare (ah, il bonus ristrutturazione); cerchi una materia prima e devi aspettare (ah, la supply chain); incontri un No vax e devi avere pazienza (ah, la tolleranza).

