M5s, Conte stretto tra il 2 per mille e l'obiettivo 20%. Nella morsa Grillo-Di Maio

Ci sono due numeri nella testa di Giuseppe Conte: 2 per mille e 20 per cento. Il primo si porta dietro una svolta storica per i grillini, nati con la benzina dell’antipolitica e della casta. Ora il M5s ha chiesto agli iscritti di poter usufruire della quota d’imposta sui redditi delle persone fisiche. Come tutti gli altri partiti, spernacchiati fin qui in virtù di una presunta differenza quasi antropologica: noi e loro. Poi c’è il 20 per cento. L’asticella che Luigi Di Maio ha fissato in vista delle elezioni, parlando alla festa del Foglio a Firenze. Per i maligni l’auspicio del ministro degli Esteri è anche un modo per scavalcare ancora una volta l’ex premier. Dandogli un obiettivo. Tacendo invece sul 2 per mille. La sfida che preoccupa Conte.

