Draghi convoca i partiti sulla manovra. Vuole capire se lo vogliono davvero premier fino al 2023

Si stanno agitando per farlo restare. Non può restare se i partiti si agiteranno. Ci sono condizioni imprescindibili per far sì che Mario Draghi rimanga a Palazzo Chigi. Il governo “non deve perdere la sua spinta”, “i partiti devono dimostrare la loro lealtà”, l’approvazione della manovra finanziaria “misurerà le reali intenzioni dei partiti”. Quando ieri pomeriggio il premier ha ricevuto la delegazione del M5s, la prima delle forze convocate, si è subito compreso che questi incontri, organizzati per mettere in sicurezza la legge di Bilancio, non riguardano solo la manovra che dovrà approvare il Parlamento. E’ un modo per proseguire ricominciando dal metodo dell’origine. Dureranno tre giorni, coinvolgono tutte le forze della maggioranza. Sono le “consultazioni d’inverno”, strumenti di navigazione: la mappa dell’uomo che pensa. E infatti, il premier, vicino ai ministri D’Inca e Franco, non parlava, ma taceva. Rifletteva.

