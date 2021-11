Reggio Calabria è l'esempio perfetto di quali sono i veri rischi per il Pnrr. Parla il sindaco

Roma. Mandiamoli tutti a Reggio Calabria. Se non si vuole perdere l’occasione Pnrr (e non si vuole), se come ha garantito Mario Draghi nessuna amministrazione verrà lasciata sola, e che ben mille esperti arriveranno in loro soccorso, si cominci da questa città. E’ guidata da un sindaco del Pd, un sindaco appassionato. E’ Giuseppe Falcomatà e ha 53 milioni di euro da spendere. Sono risorse del Recovery e servono a costruire un museo che potrebbe fare epoca come il Guggenheim di Bilbao. E’ il museo del Mediterraneo, un progetto che è stato inserito dal governo tra i 14 interventi strategici perché “grandi attrattori culturali”. Ha la forma di una stella marina (qui le foto). E’ stato disegnato nel 2006 da Zaha Hadid, la “regina delle curve”, l’architetta irachena, la madre del Maxxi di Roma e del New Port Building di Anversa. C’è insomma il denaro, la volontà. Mancano i geometri. Dice Falcomatà: “Rischio di non potere giocare questa partita”. Cosa lo impedisce? “Mi serve personale esclusivamente dedicato a un progetto di questa dimensione. Mi mancano ingegneri, architetti, project manager, general contractor”. Reggio Calabria oltre il Pnrr ha una dote di mezzo miliardo di euro. Sono Fondi del Decreto Reggio, Coesione, Pon, Patti per il Sud... Perché bisogna aiutare questa città? “Perché può diventare la fotografia di ciò che il Pnrr può essere ma anche di ciò che potremo non essere”.

