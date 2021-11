Il (non) senso dello stato di Salvini

Matteo Salvini continua a ripetere come un disco rotto le sue critiche a Luciana Lamorgese. Finché si trattava di mettere in discussione la “permissività” rispetto ai fenomeni migratori, ai rave party, alla gestione dell’ordine pubblico in casi come quello dell’assalto romano alla sede della Cgil, le critiche, per quanto spesso esagerate, corrispondevano però a una concezione dell’ordine pubblico più rigida, coerente con le posizioni della Lega. Ora, però, il dissenso viene espresso su una direttiva che cerca di contemperare il diritto a manifestare con quello alla salute e al lavoro, che ha il carattere di un giro di vite, che dovrebbe essere apprezzata proprio perché va nella direzione dell’irrigidimento più volte richiesto proprio da Salvini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE