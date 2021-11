Pd, così Letta disarticola le correnti dem. E Nannicini entra in segreteria

Da “Anima e cacciavite” (come da titolo dell’ultimo libro). A un cacciavite per smontare le anime dem. Così Enrico Letta, con precisione da orologiaio svizzero, sta disarticolando tutte le correnti del Pd. Dunque il piatto forte del Nazareno, da sempre governato da un acrobatico patto sindacale che varia, implode e muta a seconda dello spirito del tempo. Di carne al fuoco ce n’è. Base riformista non è più quella di una volta. E anche la segreteria è destinata ad allargarsi. Si registrano nuovi abbracci, spostamenti, abboccamenti. Letta farà le liste, vedete un po’ voi come andrà a finire.

