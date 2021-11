Mario Draghi incontra Giorgia Meloni. Continuano le sedute del dottor premier

Appuntamento a sorpresa a Palazzo Chigi, tenuto segreto, per confrontarsi con la leader di Fdi. Dopo Salvini, da oggi il premier ha un altro paziente

Mario Draghi incontra Giorgia Meloni. La leader di Fdi è stata ricevuta questo pomeriggio a Palazzo Chigi dopo settimane di forte opposizione e di scontro ruvido con il governo. È un incontro particolare cercato da tempo, preparato, e che ha come obiettivo quello di svelenire il clima (le richieste di dimissioni della ministra Luciana Lamorgese).

Leader di opposizione, durissima nei confronti del governo, ma non solo, tanto da meritarsi la chiosa di Matteo Salvini in un audio rivelato dal Foglio, Meloni è stata ricevuta dal premier impegnato a preparare il ddl Concorrenza, previsto per il Cdm di domani, altra misura ritenuta centrale e destinata a scontentare categorie.

L’incontro soddisfa anche le richieste della Lega, rafforza la posizione di Matteo Salvini, protagonista delle analisi severe del suo ministro Giancarlo Giorgetti (“Preferisce i film di Bud Spencer, deve scegliere”, ha detto il ministro a Bruno Vespa). Salvini sta vivendo la condizione del “federatore” sfederato all’interno del suo partito (domani è previsto un consiglio federale della Lega, vale a dire la segreteria politica) e rimane quasi-leader di un centrodestra doppio (fuori e dentro il governo). A margine, ma in realtà centrale, la partita del Quirinale che ha, suo malgrado, il premier protagonista. Addirittura “candidato” (riluttante) del ministro dello Sviluppo Economico, che ha proposto Draghi per ricoprire la carica di presidente “semipresidenzialista”.

Tra i punti dell'incontro a Chigi con Meloni, Rdc e controlli, tasse e riforma del catasto, no alla proroga dello stato d'emergenza. Uscita da Palazzo Chigi, la leader di Fdi ha annunciato: "Draghi non ha deciso sullo stato d'emergenza".