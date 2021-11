Il Pd e il M5s temono un patto Letta-Conte per andare a votare

Nei gruppi parlamentari del Pd e del M5s si sta insinuando un sospetto. Riguarda il pranzo di giorni fa tra Enrico Letta e Giuseppe Conte. Di quel pranzo, in realtà, non è trapelato un granché. Ma sono i fatti avvenuti dopo che hanno acceso la fantasia, nonché alimentato le paure, dei parlamentari dem e dei loro colleghi del M5s. Dopo quell’incontro, Letta è andato giù sparato con la legge Zan, nonostante una apertura formale via tv alla mediazione, dopodiché lui e i suoi fedelissimi sono partiti all’assalto di Italia viva nel tentativo di spingerla fuori dal perimetro del centrosinistra. Un attacco talmente duro che i renziani che sono ancora dentro il Pd non hanno a tutta prima compreso. Solo dopo hanno capito che riguardava anche loro. O meglio riguardava la loro permanenza nelle liste che il Pd presenterà alle elezioni politiche. Dopo l’assalto all’arma bianca a Italia viva, è arrivato Giuseppe Conte con la sua intervista a Lucia Annunziata in cui ha aperto all’ipotesi di Mario Draghi alla presidenza della Repubblica. Apertura seguita dalla rassicurazione sul voto: Draghi al Quirinale non significa che la legislatura finisca prematuramente. Rassicurazione obbligata, visto lo stato di agitazione dei parlamentari 5 stelle, ma che non ha rassicurato nessuno.

