A Palazzo Chigi c'è un troll che ha fatto impazzire i populisti

Nel linguaggio della rete, e non solo in quello, il troll è un soggetto particolare, fastidioso, che tende a interagire con gli altri utenti attraverso l’utilizzo di messaggi indisponenti, insopportabili, irritanti, spesso privi di senso, e il cui fine ultimo è quello di provocare fino all’impazzimento il proprio interlocutore di turno. Per molte ragioni, si può dire oggi che la figura del troll è quella giusta per provare a mettere a fuoco la traiettoria imboccata in questi primi otto mesi di governo dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, ed è difficile non trovarsi d’accordo con quanto scritto la settimana scorsa da Les Echos in uno speciale dedicato proprio al capo dell’esecutivo italiano: Mario Draghi, l’homme qui a dompté les populistes. Mario Draghi, l’uomo che ha domato i populisti. Da otto mesi a questa parte, Mario Draghi in fondo ha fatto questo, lo ha fatto in modo sistematico, e ha costruito buona parte del suo consenso non cercando di accontentare a colpi di marchette e di contentini tutti i partiti che si trovano all’interno della maggioranza ma mostrando a tutti i partiti con incredibile spietatezza i molti errori commessi nel recente passato.

