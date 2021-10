Incognita dem sul voto anticipato, e la partita del Quirinale resta aperta

Si fa presto a dire Gentiloni. Nei giorni scorsi qualche quotidiano ha dato quasi per scontata la decisione di Enrico Letta di candidare al Quirinale il commissario europeo. Ma le cose non stanno esattamente così. Per carità, Gentiloni e il segretario del Partito democratico sono in ottimi rapporti: tra di loro c’è stima reciproca, nonostante il commissario europeo, all’epoca della defenestrazione di Letta da Palazzo Chigi, fosse uno dei più autorevoli sostenitori di Matteo Renzi. I problemi sono altri. Riguardano, cioè, i presunti alleati del leader dem nell’operazione Quirinale.

