“Non torniamo ai caminetti. Sul Quirinale Conte ascolti i parlamentari”. Parla Battelli (M5s)

“Gentiloni? Non può essere un pranzo a impallinarlo. Ma sarebbe bello avere una donna al Colle. Il Movimento si ripensi: niente fuga all’opposizione”. Intervista al deputato grillino

“Non è tanto, dice, una questioni di nomi. “Il problema è soprattutto di metodo”, spiega Sergio Battelli. Si riferisce, il deputato del M5s, presidente della commissione Affari europei, alle ultime indiscrezioni sul Quirinale. “Non che voglia dar troppo credito a dichiarazioni e indiscrezioni riportate nei retroscena dei giornali, per di più a quasi tre mesi dalla scadenza reale”. E però? “E però di fronte a un appuntamento così decisivo com’è quello dell’elezione del prossimo presidente della Repubblica, il partito di maggioranza relativo in Parlamento non può pensare di risolvere il confronto interno tornando alla logica del caminetto”.