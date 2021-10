La fine dell'egemonia populista su sicurezza e libertà spiega la crisi di Salvini e Meloni

I problemi del centrodestra non sono legati a una contingenza, ma a un contesto in cui l'area sovranista ha perso la sua supremazia su due temi chiave. Il punto non è la tattica, è la visione

Il problema non è la tattica, ma è la visione. Il problema non è un nome, ma è la struttura. Il problema non è il contenitore, ma è il contenuto. Il problema non è la formula, ma è il senso di un intero progetto politico. Ieri pomeriggio, i tre leader del centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, si sono incontrati a Roma e hanno cercato senza successo di trovare risposte non scontate a domande importanti come quelle emerse all’indomani dei disastrosi ballottaggi: dove abbiamo sbagliato, dove stiamo toppando e dove possiamo trovare un nuovo terreno comune e fertile su cui costruire una riscossa futura?