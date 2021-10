Green pass, pochi i medici Inps e tante le assenze sul lavoro per malattia

Con il certificato verde si registra il 14,6 per cento in più di richieste rispetto alla settimana precedente. "No a dietrologie, l'aumento dei malati era comunque previsto. Visite siano occasione per persuadere verso vaccinazioni", dice Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici

Lunedì 18 ottobre sono arrivati all’Inps 152.780 certificati di malattia presentati dai lavoratori, con un incremento del 14,6 per cento rispetto alla settimana precedente. Il primo pensiero va all’obbligo di green pass esteso anche ai luoghi di lavoro entrato in vigore dallo scorso 15 ottobre. Molti lavoratori non vaccinati, non volendosi sottoporre a tampone o non avendo trovato posto in farmacia, potrebbero aver così deciso di assentarsi per malattia. Se questo trend dovesse consolidarsi, i datori di lavoro potrebbero chiedere l’intervento dei medici dell’Inps per le verifiche. Il problema è che di medici di ruolo incaricati dall’Inps ve ne sono appena 311 in tutta Italia. E dunque che fare?