Renzi al Senato spiega perché la Meloni è il principale ostacolo per la svolta sui migranti

"Cambiare gli accordi di Dublino. Se vogliamo fare l'interesse dell'Italia dobbiamo guardare un po' di più a Lampedusa e un po' meno a Visegrad", ha detto il leader di Italia viva al Senato

"Lo dico senza alcun intento polemico verso Fdi, ma sul tema dell'immigrazione c'è un punto fondamentale: o si cambia il regolamento di Dublino o non lo si cambia". Matteo Renzi è intervenuto al Senato dopo le comunicazioni del premier Draghi in vista del Consiglio europeo. Il leader di Italia viva ha calcato la mano sulla necessità di cambiare le politiche migratorie, combattendo gli slogan della destra. "O ci si fa carico di cambiare quelle regole che dal 2003 permettono ai singoli Paesi di disinteressarsi della questione migratoria o non si va da nessuna parte. Lo dico a Fdi perché sono guidati da una significativa leader nazionale che guida anche il partito europeo nel quale è più forte l'avversione a tutti i tentativi di cambiare gli accordi di Dublino. Se vogliamo fare l'interesse del nostro Paese dobbiamo guardare un po' di più a Lampedusa e un po' meno a Visegrad", ha detto Renzi in Aula rivolgendosi ai banchi dov'erano seduti i deputati della destra.