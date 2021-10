Il ritorno alla Camera di Letta Montecristo: "Io candidato premier? Aspettiamo"

Ride sotto la mascherina. Si accarezza la cravatta rossa (fa molto socialisti europei). Si ferma per ascoltare la domanda. Scusi, ma un segretario del Pd vincente non è anche un naturale candidato premier? “Vediamo, è presto. Pensiamo a goderci la vittoria. Non è poco, no?”. Il neo deputato eletto nel collegio di Siena e Arezzo è appena uscito dall’Aula. Direzione: uffici del gruppo dem. Secondo piano. Ha rimesso piede alla Camera dopo sei anni di autoesilio francese. E’ stato a Parigi, certo. Mica ristretto in una cella del Castello d’If. Ma cambia poco per il Letta di Montecristo. “Non nutro rivalse”. Gli occhi gli brillano sotto gli occhialini.

