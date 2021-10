Il conciliatore Letta, che chiede al Pd: "Non facciamo i fighetti"

Dove è finito il partito dei litigi? Il Pd si scopre partito staffetta ed Enrico Letta chiede umiltà: "Non montiamoci la testa. A Roma non abbiamo ancora vinto". Andare oltre il ddl Zan e attenzione alle fabbriche, il rapporto con Calenda. L'agenda del segretario

Roma. L’ultimo suo comizio lo ha tenuto di fronte a sei persone e lo racconta come Goethe con l’attimo: “Fermati, come sei bello”. La sua nuova parola d’ordine è “non montiamoci la testa”. Ma dove è finito il Pd del litigio come lievito della storia? Nelle mani del conciliatore-risanatore Enrico Letta, il partito della discordia sta diventando il partito della staffetta. Bonaccini, in televisione, passa il testimone a Zingaretti. Provenzano offre il braccio a Nardella. E se questa volta ci riuscissero?