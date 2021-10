Gualtieri a piazza San Giovanni per l'ultimo appello al voto. Ci sarà anche Sala

La piazza simbolo della sinistra è stata scelta dal candidato dem per chiudere la campagna elettorale. Sul palco i sindaci che hanno già vinto al primo turno

È la mejo piazza della sinistra (e dei suoi derivati più o meno apocrifi). Da qui, da sempre, partono i richiami della foresta. Più o meno pietrificata, a seconda della stagioni. E’ piazza San Giovanni in Laterano. Il Primo maggio con il concertone dei sindacati, i funerali di Berlinguer e di Togliatti, le fatue scampagnate delle Sardine, gli intermezzi del boom grillino (con Gianroberto Casaleggio che invocò, come uno sciamano, lo spirito di “Ber-lin-guer Ber-linguer”), il Pd e tutta la filiera botanica, giù per le valli, fino al Pci.