I populismi senza popolo

La riduzione della partecipazione al voto nelle elezioni comunali ha suscitato commenti talora esasperati. Si è parlato di sfiducia nella democrazia, di crisi del consenso e così via, ma in realtà si tratta di una tendenza generale che si è espressa in tutta Europa anche nelle più recenti tornate elettorali locali. Si vota per scegliere amministrazioni comunali, i cui compiti sono abbastanza limitati: qualcuno preferisce più piste ciclabili, altri meno, qualcuno ha più a cuore i temi ambientali, altri quelli sanitari e così via. I programmi sono tutti abbastanza enfatici, propongono invariabilmente una “città nuova”, ma poi esiste, soprattutto nei casi migliori, una solida continuità amministrativa. Giuseppe Sala è stato un eccellente sindaco di centrosinistra ed era stato un eccellente direttore generale del comune di Milano, nominato da Letizia Moratti.

