Così Di Maio gela il trionfalismo dei contiani. Il M5s alla resa dei conti

I fedelissimi del premier rimpiangono di non aver fatto nascere "il partito di Giuseppe", ed esaltano il risultato a Napoli. Ma alla Farnesina mugugnano. Intanto da Milano parte la diaspora. Al sud Spadafora ammette la disfatta. E ora si teme il siluro di Beppe Grillo in vista dei ballottaggi

Inevitabile che ci sia chi ci vedrà della perfidia. Per Luigi Di Maio, però, c’è solo un sano realismo nella sua analisi della sconfitta. “I trionfalismi non aiutano”, s’è sfogato il ministro degli Esteri coi suoi parlamentari più fidati. Ce l’aveva non tanto con Giuseppe Conte, che ha fatto buon viso a cattivo gioco comme il faut. Ce l’aveva piuttosto, Di Maio, con le truppe più realiste del re: quelle, cioè, che da lunedì sera, a fronte di uno scrutinio impietoso, tentavano di esaltare il risultato del M5s. “Napoli è il modello, a Napoli abbiamo dimostrato che se stiamo nel centrosinistra siamo decisivi”. A suonare la fanfara è stata soprattutto Gilda Sportiello, deputata partenopea. Insieme a lei, ieri c’era Riccardo Ricciardi, vicecapogruppo alla Camera, ad affannarsi per sedare gli animi di chi, tra i suoi colleghi, chiedeva di prendere atto della disfatta.