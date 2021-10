Ho compiuto col voto un atto di coscienza. Che inciviltà politica

Padre, chiedo perdono al mio Dio, che è il Dio della politica, per aver compiuto un atto di coscienza. Ho votato Calenda nel segreto dell’urna. Ho scelto il candidato che mi piaceva di più, non quello che aveva maggiori probabilità, sulla carta, di finire in ballottaggio e liquidare eventualmente l’Imperatore romano de’ noantri e la Regina della Monnezza. Ho scelto un outsider in odore di perdenza. Ho sacrificato un voto utile sull’altare del possibile. Ho deciso di incoraggiare uno che era partito presto, che ha fatto una campagna elettorale bella e significativa, tutte cose che nella mia ragion di politica non hanno mai avuto posto. Confesso il peccato a urne ancora aperte, e so che potrei pentirmene amaramente. Ma non ho resistito alla tentazione.

