La mossa anti-Giorgetti di Salvini-Meloni-Tajani: insieme per Bernardo e Michetti

I leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia rilanciano l'immagine di un centrodestra unito. Giovedì conferenza stampa con il candidato di Milano, venerdì con quello di Roma

Smentire Giancarlo Giorgetti. Far vedere che a Roma e Milano tutto può succedere. Dimostrare in maniera plastica che il centrodestra è unito e lotta insieme per vincere le comunali. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani saranno insieme per due conferenze stampa al fianco dei candidati.

Giovedì a Milano con Luca Bernardo, venerdì con Enrico Michetti. Non saranno comizi, ma eventi aperti alle domande dei giornalisti

Si parlerà delle città al voto, certo. Ma anche e soprattutto delle vicende politiche che stanno scuotendo la Lega.

L'iniziativa parte dall'asse Meloni-Salvini, entrambi irritati con Giancarlo Giorgetti per il suo endorsement a Carlo Calenda e per la previsione netta sulla sfida per Palazzo Marino.

Anche dalle parti di Forza Italia, che specie nella Capitale fatica non poco a guadagnare consensi, c'è tensione per l'immagine della coalizione offerta finora. Da qui l'idea: facciamoci vedere insieme, tutti e tre, più uniti che mai. Con tanti saluti, dicono da Via Bellerio, alle uscite di Giancarlo Giorgetti.