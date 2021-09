I falchi liberali tedeschi non impensieriscono troppo Draghi. La Lega invece sì

Il senso della cautela sta nella consapevolezza della prassi. “Due, forse tre mesi”. Tanto ci vorrà, secondo quanto pronosticano i consiglieri diplomatici di Mario Draghi, per arrivare alla formazione del governo in Germania. Perché dunque agitarsi per scenari futuribili? Ma se il premier ritiene che non è utile preoccuparsi per un eventuale irrigidimento tedesco sul sentiero delle riforme europee, è anche perché scommette sul fatto che indietro, su quel sentiero, non si potrà tornare. E visto da questa prospettiva, anche il cosiddetto “spauracchio liberale” appare meno inquietante. Certo, la scelta di Olaf Scholz, leader vincente dell’Spd, di dichiararsi pronto ai negoziati per una possibile coalizione “Semaforo” con Verdi e Fdp, potrebbe non essere in teoria una buona notizia per l’Italia. Perché pare chiaro che Christian Lindner non vorrà compiere lo stesso errore del suo predecessore alla guida dei Liberali, quel Guido Westervelle che nel 2009 accettò, pur di entrare al governo con la Merkel, di cedere alla Cdu il ministero delle Finanze ripiegando sugli Esteri, e condannandosi a un’irrilevanza che portò il suo partito alla disfatta. Lindner è stato chiaro: lui esige la Sanità, dove vuole seguire una linea meno rigorista, e le Finanze, dove invece proprio il rigore sarebbe la sua cifra. E questo potrebbe effettivamente guastare il clima in seno all’Eurogruppo, rimettendo in discussione l’agenda di questi ultimi due anni, improntata a una maggiore integrazione sulle politiche di bilancio e a una minore rigidità sui vincoli del Patto di stabilità, che resterà comunque sospeso fino al 2023.

