Una destra mondiale senza stelle e la grande occasione per la Lega

Elettori molti, idee poche. La convocazione a Roma dell’ultimo summit del Partito popolare europeo (20-21 settembre) ha messo di fronte agli occhi di molti osservatori una realtà difficile da negare. E la realtà è questa. Per la prima volta da molto tempo a questa parte, la destra mondiale improvvisamente si ritrova senza punti di riferimento a cui ispirarsi e, a parte la presenza di qualche illustre padre nobile da applaudire durante qualche convegno, la situazione è quella che è. Leader disorientati, traiettorie caotiche, idee confuse, progetti impalpabili e incapacità diffusa non solo di intercettare il nuovo spirito del tempo ma anche di far coesistere in unico progetto due concetti che fino a qualche tempo fa la destra dominava meglio di chiunque altro: libertà, sicurezza e protezione.

